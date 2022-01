Giulia De Lellis durante la quarantena scoppia a piangere: il motivo

Giulia De Lellis torna a farsi vedere nelle sue IG Stories. Positiva al Covid, l’influencer 25enne aggiorna i follower sulle sue condizioni di salute, ma poi crolla. Durante la quarantena scoppia a piangere. “Sono una patetica del cavolo, poi capite anche il trauma e l’isolamento…”, si giustifica, svelando il motivo delle sue lacrime.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta abbastanza bene, ha contratto il Coronavirus in forma leggera, ha avuto un forte mal di testa, debolezza e dolori alle ossa, ora va già molto meglio. Giulia però è provata: “Mi viene da piangere perché una cosa che mi è pesata tantissimo, al punto che non riesco neppure a dirlo, è il fatto che la mia famiglia fosse lontano da me. Uno sta male e chiama mamma…”.

La De Lellis si asciuga gli occhi e spiega: “Mi fa male essere stata lontana da mia madre, da mia sorella, non lontana fisicamente, perché anche se fossero state vicine a me non avrei potuto vederle. Intendo il fatto di sapere che apro la porta e, qualsiasi cosa succede, mia mamma mi porta qualcosa, o mia sorella e mia zia mi fanno sentire il loro affetto… Non aver avuto questa vicinanza con i miei cari è stato abbastanza complicato. Nonostante tutto, però, anche io ho avuto i miei angeli, chi si è preso cura di me. Sono quindi comunque fortunata, nonostante tutto”.

La mora poi si scusa per lo sfogo e invita i suoi follower a vedere sempre il bello delle cose: sono soprattutto le piccole gioie a farla sorridere, soprattutto ora che è tutta sola nel suo appartamento a Milano.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/1/2022.