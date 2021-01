Giulia De Lellis: 'Non volevo fidanzarmi con un ragazzo presentato dal mio ex, ma...'

Giulia De Lellis racconta tutto della sua storia d’amore con Carlo Gussalli Beretta. L’influencer 25enne nelle sue IG Stories candidamente ammette: “Non volevo fidanzarmi con un ragazzo presentato dal mio ex ma…”. E’ successo. Chiarisce ancora una volta che la relazione con il rampollo 22enne nato a Brescia è cominciata quando tra lei e Andrea Damante era già finita.

“Io quando sono fidanzata sono abituata ad amare solo il mio fidanzato. Mi sento una persona molto seria e certe cose non sono abituata a farle”, sottolinea Giulia quando le si domanda che la storia d’amore con Beretta sia cominciata già in estate, quando era ancora legata all’ex tronista di Uomini e Donne.

La De Lellis poi per la prima volta racconta com’è iniziata col ragazzo: “La nostra storia è nata molto lentamente. Io e lui ci conoscevamo da poco ed eravamo amici, finché abbiamo iniziato a frequentarci per dei progetti lavorativi. Non ero più fidanzata da un po’ e lui non si frequentava più con una ragazza. Eravamo confusi perché era una situazione particolare: me lo aveva presentato il mio ex, mille problemi, mille pareri… Poi, alla fine, al cuore non si comanda”.

“Siamo andati a fondo e abbiamo capito che la cosa non si poteva evitare - continua l’ex corteggiatrice romana - Mi sarebbe piaciuto evitare di innamorarmi di una persona che mi aveva presentato il mio ex, però non era l’amico di una vita e al cuore non si comanda”.

Giulia De Lellis rivela anche cosa l’abbia conquistata di Carlo, che lei chiama amabilmente ‘Lo’, utilizzando le lettere finali del suo nome: “Mi sono fatta travolgere dalla sua eleganza, dalla sua educazione, dai suoi modi dolcissimi, anche dalla sua timidezza. E’ la persona più buona e interessante che abbia mai incontrato, è più unico che raro”. E puntualizza per l’ennesima volta a chi maligna ancora: “La mia storia era già finita: lui è arrivato dopo”.

A chi le domanda perché non pubblichi tante foto insieme a Beretta, la ragazza spiega: "In realtà qualcosa ho messo, anche se evito perché cerco di proteggere questa relazione. Non sono tutti carini, c’è chi entra nel mio profilo solo per dire cose brutte”. Sul perché sia finita con Damante, la De Lellis esclude categoricamente sia stata colpa di tradimenti. Rimanda i follower a un prossimo appuntamento: ne parlerà solo in futuro.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/1/2021.