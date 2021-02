Giulia De Lellis, regalo particolare per il compleanno di Carlo Beretta: guarda

Giulia De Lellis fa un regalo particolare al fidanzato. Per il compleanno di Carlo Beretta, che oggi, 16 febbraio, compie 23 anni, decide di realizzare una sorpresa delle sue. Nelle sue IG Stories l’influencer 25enne sottolinea: “Non so perché non faccio mai regali normali, come le persone normali. Ogni volta devo inventarmi cose da pazzi…e anche questa volta ne ho fatta una delle mie!!!”.

Giulia ha faticato molto per il suo regalo ‘particolare’ all’uomo che ama e a cui si è legata da qualche mese. “Missione compiuta, ce l’ho fatta”, fa sapere la mora romana ai follower, soddisfatta di aver portato a termine l’impresa. Poi mostra la scatola che contiene il suo dono e un biglietto indirizzato a Carlo. “Non aprire fino al 16/02/2021. Love you”, c’è scritto.

La De Lellis rivela che il fidanzato non ha resistito e ha subito aperto il regalo, proprio come aveva fatto lei poco tempo fa. Giulia ha fatto realizzare una fragranza personalizzata per il suo fidanzato, "Il profumo di Lo’ - Abbracciami di notte”.

Beretta tiene in mano il profumo orgoglioso della sua ragazza e scrive: “Dove la trovo un’altra così?”.

La De Lellis ha anche aggiunto in una serie di boccette più piccole tante altre sfumature della fragranza in questione, creata apposta per il rampollo della facoltosa famiglia bresciana, nipote di Bartolomeo Beretta, fondatore della nota azienda di produzione di armi.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/2/2021.