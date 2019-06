Giulia De Lellis non rimane in silenzio. A modo suo replica alle accuse di Cecilia Rodriguez che, intervistata da Chi, parlando della storia tra la 23enne e Andrea Iannone, ha detto: “Sono perfetti insieme, sono alti un metro e una banana”. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, arrivata ad Assen, in Olanda, dove domenica 30 giugno si svolgerà la prossima gara del MotoGp, in Ferrari insieme al pilota 29enne, fa sapere a tutti i suoi follower: “Lui è cotto, mi vuole sempre con sé". Non si accontenta. Nelle sue IG Stories spunta anche l’aggettivo ‘petty’ in inglese, che tradotto significa ‘meschina’. Il riferimento a quel che ha affermato l’argentina non è casuale…

Le parole di Cecilia Rodriguez sono state inopportune. Giulia De Lellis replica indirettamente e colpisce nel segno. La mora ritiene tutto quel che è accaduto ‘meschino’ e 'meschina' quella che forse considerava pure un'amica. Lei è contenta e vive la storia d’amore con Iannone pienamente, senza pensare troppo alle malignità.

“Domani, dato che lui, come avete capito è molto preso, mentre farà dei giri di prova, mi danno un motorino pure a me, così mi metto dietro e stiamo insieme mentre fa ‘ste prove. Vi farà vedere tutto, perché ce ne saranno delle belle, secondo me”, annuncia ai fan Giulia De Lellis. Andrea Iannone, ancora sulla sua Ferrari con la bella, ironizza sulle sue affermazioni. Poi, rivolgendosi alla mamma della fidanzata, dice: “Sandra, aiuto, salvami tu!”.

Giulia De Lellis sorride contenta. E’ ad Assen con Iannone, l’uomo di cui è innamorata. Lui pure è cotto della ragazza. Non c’è bisogno di altro. L’ex di Andrea Damante per la replica a Cecilia Rodriguez usa solo un aggettivo, ‘petty’. Non occorre aggiungere altro.