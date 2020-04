Giulia De Lellis replica a Selvaggia Lucarelli: 'Tu, che di corna te ne intendi, non puoi dire che il mio libro è fuffa'

Giulia De Lellis replica a Selvaggia Lucarelli. Risponde alla giornalista in merito all’articolo scritto su Tpi, dove la mora svolge il ruolo di caporedattore di cronaca e spettacoli. Il pezzo in questione, pubblicizzato da Selvaggia sui suoi canali social, ha fatto pensare tutti, Giulia compresa, fosse scritto dalla Lucarelli stessa, ma non è così. E’ firmato genericamente ‘la redazione’. La fashion blogger, rivolgendosi direttamente alla giudice di Ballando con le stelle, sottolinea: “Non puoi dire che il mio libro è fuffa!”. La 45enne risponde facendole un occhiolino virtuale e chiarendo: “Ciao Giulia, però non è un mio pezzo”.

L’infliuencer 24enne è rimasta piccata dall’articolo in cui nero su bianco si legge: “Giulia De Lellis ha fregato tutti. Ha scritto un libro in cui pareva aver elaborato il lutto dopo la classica storia tossica, in cui dispensava pillole di una ritrovata autostima e consapevolezza, e invece non aveva superato un bel niente”. “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza”, viene definito “fuffa”, perché Giulia, nonostante abbia parlato in tutto il suo racconto dei tradimenti subiti da Andrea Damante, ora è tornata con l’ex. E la conclusione è amara: “Forse sarebbe stato meglio se avesse lasciato qualche piccola ferita aperta a farle da monito. E dispiace un po’, in fondo, saperla oggi prigioniera non solo di una quarantena, ma anche e soprattutto di un amore che non le ha fatto bene”.

La ragazza non ci sta e dice la sua. Nei commenti al post di Selvaggia Lucarelli interviene personalmente e alla giornalista chiarisce il suo pensiero: “Come dice qualcuno di nostra conoscenza ‘agrodolce’. Vero, io però date, che di corna te ne intendi, mi aspettavo più una spalla che una mano pronta a farmi annegare, fortunatamente so nuotare molto bene!”.

"Sì, forse è la storia più vecchia del mondo, o forse è la storia di chi ha trovato un po’ più di coraggio - continua la De Lellis, confermando di fatto il ritorno di fiamma con Damante - Non mi giustifico mai, ma a te voglio dire una cosa perché ti stimo e ti faccio molto intelligente: ciò che ho scelto di condividere con tutti non definirlo ‘fuffa’. Non essere così cinica”.

Poi aggiunge: “‘Fuffa’ è chi parla senza sapere, cioè se si vuole dire cose tanto per parlare di questo, ne sto leggendo molte ed è ok. Ma quel libro è una verità passata, cose che sono riuscita a mettere via aiutando non solo me stessa, ma tantissime altre persone. Ma ciò che è stato resta, da parte, in un libro come in questo caso, o nella mente… Senza sminuire né ieri e oggi. Ma tranquilli che al massimo mi faccio male io mica voi”.

Alcuni le fanno notare come l’articolo in questione in realtà esprima tanta tenerezza nei suoi confronti. Giulia De Lellis chiarisce ancora: “Mi trovi d’accordo! Capisco e comprendo pienamente ciò che dice Selvaggia, ho grande stima verso di lei e così sarà, dico solo che mi dispiace venga dato della ‘fuffa’ al mio libro, scritto due anni fa e pubblicato lo scorso anno, solo per come sono cambiate le cose a distanza di tempo… Dico di non essere limitati perché tante cose non si possono spiegare pur volendo, tutto qui”.

Tra le centinaia di commenti arriva quello della Lucarelli che saluta e fa la sua precisazione, quella che non ti aspetti: “Ciao Giulia, però non è un mio pezzo”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/4/2020.