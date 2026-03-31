''Non vedo l’ora che si attivi'': Giulia De Lellis svela di aver rifatto il Botox dopo circa un anno, guarda

L’imprenditrice e influencer 30enne invece ha scelto di non ritoccare al momento le labbra: ecco perché

Il chirurgo estetico Salvatore Artiano l’ha raggiunta per farle le sue preziose punturine

“Gonfia perché ho dormito pochissimo… Non vedo l’ora che si attivi”, spiega nelle sue Storie mostrandosi senza trucco e con gli occhiali da vista. Giulia De Lellis svela di aver rifatto il Botox dopo circa un anno. Il chirurgo estetico Salvatore Artiano a cui lei si affida da anni l’ha raggiunta per farle le sue preziose punturine.

''Non vedo l’ora che si attivi'': Giulia De Lellis svela di aver rifatto il Botox dopo circa un anno

L’imprenditrice e influencer 30enne poi rivela: “Non mi facevo il Botox da tantissimo: sono rimasta incinta, parto, allattamento, anche se ho allattato poco… Comunque da tanto, e non vedo l'ora che si attivi. Si inizia già un po' ad attivare”.

Stavolta Giulia ha scelto di non ritoccare, invece, le labbra. Confida: “Le labbra non le ho fatte questa volta, perché ultimamente sto in fissa che me le voglio ‘sciogliere’ tutte. Non so se capite quello che dico, è come se mi stanno un po' stancando le labbra ‘importanti’. Non che io stia, ovviamente, desiderando quelle che avevo prima… che prima non ce l'avevo proprio, ce le avevo sottolissime. Però è la prima volta che vado da Salvo e non faccio le labbra: lui è il dio delle labbra, soprattutto delle mie”.

L’imprenditrice e influencer 30enne invece ha scelto di non ritoccare al momento le labbra: ecco perché

La De Lellis, mamma di Priscilla, quasi 6 mesi, avuta dal compagno Tony Effe, aggiunge: “In compenso ho preso una scorta di integratori. In questo periodo tutti mi chiedono se ho l’extension: no, i miei capelli sono sempre colpa, o merito, anzi, di Artiano. Ho fatto anche delle vitamine, infatti ho una bella pelle luminosa, me la inizio a vedere proprio bella, rimpolpata. La grana della mia pelle solitamente fa ca*are, dovrei fare il laser, ma ho il terrore”.