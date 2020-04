Giulia De Lellis parla a cuore aperto intervistata da Simona Ventura. Durante una diretta Instagram con la celebre conduttrice sembra esprimere qualche dubbio sul ritorno di fiamma con Andrea Damante. L’influencer, travolta dalle critiche per la reunion con l’ex tronista, ha già i primi ripensamenti in merito? “Ho fatto il passo più lungo della gamba”, afferma. Sa che la relazione con il dj può dimostrarsi pericolosa, ma vive la sua passione: non voleva avere rimpianti.

Giulia De Lellis non desiderava che la decisione di fare la quarantena insieme a Damante nella casa presa in affitto a Pomezia diventasse di dominio pubblico. “Volevamo tenere per noi alcune cose, capire situazioni, però a quanto pare non è possibile. Non lo volevo nascondere, ma lo volevo tenere un attimo per me”, spiega.

Poi sul ritorno di fiamma, chiarisce: “Diciamo che il mio cuore e la mia testa non si sono parlati per un po’, hanno discusso, poi hanno fatto pace…adesso si stanno un attimino riappacificando, stanno cercando di capire. Le buone intenzioni ci sono. Io voglio stare serena, sto cercando di capire. Questa quarantena me la sono presa anche molto per capire”.

“Queste cose qui le avevo lasciate per un po’ da parte perché mi appesantivano, non mi facevano stare bene - continua Giulia - Ora ho deciso di prendere in mano tutto, ho fatto un passo forse un po’ più lungo della gamba, però avevo questo bisogno. Non ero l’unica ad avere questo bisogno, ovviamente, e adesso stiamo cercando di capire la situazione. La cosa mi diverte molto. E’ un caos allucinante”.

Giulia De Lellis ha deciso di riprendere in mano la storia d’amore con Andrea Damante per non avere rimpianti: “Ho 24 anni, non voglio avere nessun tipo di pensiero guardandomi indietro un giorno. Voglio capire perché sento alcune cose, voglio vedere che succede. Poi tutti i ragazzi che mi seguono sono un sacco curiosi di capire cosa stia succedendo, ma già ve lo dico…un giorno vi racconterò un’altra storia. Non dico che scriverò un altro libro, cioè non lo so, magari sì. Mi è stato chiesto spesso e non l’ho mai fatto perché ho un sacco di cose da fare. Nella mia vita non mi fermo mai. Però non mi dispiacerebbe”.

“Il mio cuore non ha sempre saputo dove andare - conclude la fashion blogger - Sto cercando la mia strada, la vorrei trovare con tutta me stessa e speriamo di riuscirci presto”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/4/2020.