Giulia De Lellis, seconda festa di compleanno a tema 'Alice in the Wonderland'

Giulia De Lellis sorprende tutti con la seconda festa di compleanno. Ha compiuto 24 anni lo scorso 15 gennaio e il fidanzato, Andrea Iannone, le ha organizzat una cena a sorpresa super a Milano, con famigliari e intimi seduti attorno a lei nell’immensa tavolata. Ma non è finita. La bella influencer celebra anche nella sua città, Roma, con un party a tema “Alice in the Wonderland”. Stavolta, però, nel Paese delle Meraviglie a essere protagonista è l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Giulia come Alice. Seconda festa di compleanno indimenticabile per la De Lellis: tutto è stato studiato sin dai minimi particolari. Il luogo è magico: c’è ovviamente il Cappellaio Matto, che l’accompagna nel percorso incantato.

VIDEO

Al party ci sono tutti gli amici più cari, Giulia gioisce, bellissima, incantevole con l’abito argento creato dalla madre, accanto alla sua famiglia, alle nipotine e al suo Andrea che sul suo profilo scrive: “Sono contento di essere qui, con tutti gli amici di Giulia, sono contento di avervi conosciuto, Giulia tu sei una ragazza pura, bella, ti amo lo sai”.

“‘Questo luogo è un luogo unico al mondo, una terra colma di meraviglie, mistero e pericolo... si dice che per sopravvivere qui bisogna essere matti come un cappellaio, e per fortuna io lo sono’… Nel mio mondo Grazie al super team”, sottolinea Giulia De Lellis, che posta sul social molte foto della sua seconda festa di compleanno a tema.

La moretta ringrazia chi ha curato l’evento, rendendolo magnifico: uno a uno. Non scorda alcuno di quelli che hanno fatto sì che una semplice fantasia divenisse realtà. Non potrebbe davvero desiderare altro. E’ contentissima: cammina nel Paese delle Meraviglie, sa che il meglio deve ancora arrivare.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/1/2020.