Giulia De Lellis, la sorpresa di compleanno del fidanzato Carlo Beretta: guarda

Giulia De Lellis rimane a bocca aperta per la sorpresa di compleanno del fidanzato Carlo Beretta. Il rampollo 22enne stupisce l’influencer che oggi, 15 gennaio, compie 25 anni.

Durante il weekend Giulia festeggerà il compleanno a Roma con i suoi famigliari, a Milano, però, ci pensa il suo nuovo moroso a stupirla. Le organizza una cena casalinga da sogno, per aspettare con stile e un grande tocco di classe lo scoccare della mezzanotte.

VIDEO

Tanti palloncini rosa in salone, fiori a volontà e una scatola chiusa da aprire solo quando il 15 gennaio avrà inizio: il romantico party prende il via. A tavola ci sono solo i piatti preferiti dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: non possono chiaramente mancare gli gnocchi.

“Aspettando la mezzanotte. Una sorpresa inaspettata ha fatto battere il mio cuore più che mai! Il mio vino preferito, i fiori più belli di sempre, i miei amati gnocchi, la mia torta del cuore e tu Carlo Gussalli Beretta. Cosa vuoi che ti dica?! Grazie.. Baby GDL tra poco sarà un po’ più grande”, scrive Giulia De Lellis nel post che condivide su Instagram insieme ad alcune belle foto della serata indimenticabile.

Il fidanzato è accanto a lei e sempre via web replica: “Auguri amore!”. Ha organizzato una sorpresa con i fiocchi utilizzando persino il colore preferito della mora romana: il ‘pink’ che colora il suo mondo. E per finire una torta semplice e bellissima al centro di un cerchio di rose che raccontano tutte le tonalità di quel rosa adorato dalla ragazza.

Beretta non si risparmia per il primo compleanno di Giulia trascorso insieme. Ha fatto realizzare dolcetti con sopra le foto più rappresentative della sua bella e della loro storia d’amore. Lei ringrazia, felice più che mai.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/1/2021.