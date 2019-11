Giulia De Lellis è accolta come una star al Tezenis store di Via del Corso a Roma. Sta girando l’Italia dando appuntamento ai fan nei negozi del marchio che l’ha scelta come testimonial. La folla l’acclama anche nella Capitale.

Dopo Napoli, dove è stata letteralmente travolta dagli ammiratori che l’hanno seguita fino in macchina, c’è Roma. Il calore è lo stesso, anche se le presenza sono leggermente inferiori. Ma poco importa. Giulia De Lellis arriva al Tezenis store insieme all’adorata nipotina di due anni, Matilde, figlia di sua sorella Veronica. Tiene per mano la bimba, poi si lascia fotografare da diva.

Tutti vogliono abbracciarla, toccarla, farsi un selfie insieme a lei. Giulia De Lellis sorride all’evento. Tornata dal suo mese di pausa all’estero, dove ha seguito il fidanzato Andrea Iannone, ha ripreso tutti gli innumerevoli impegni che la vedono protagonista.

La 23enne è instancabile, non si ferma un attimo. Batte il ferro finché è caldo: la sua ascesa è vertiginosa.

La moretta ha un look total black, con pantaloni in ecopelle e camicia trasparente, con reggiseno nero a balconcino in vista.

Come una star, sicura del fatto suo, si lascia immortalare dai fotografi schierati davanti a lei. Make-up minimal e capelli sciolti. Giulia è felice del suo successo: la prossima tappa è Milano…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/11/2019.