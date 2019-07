Giulia De Lellis ha scritto il suo primo libro, "Le corna stanno bene su tutto", in uscita il prossimo 17 settembre, con l'aiuto di Stella Pulpo. La scrittrice 34enne, autrice del blog "Memorie di una vagina", sul social racconta che quando le hanno proposto l'insolita collaborazione letteraria ha pensato di dover cambiare lavoro ma poi si è ricreduta.

"Quando mi hanno proposto di scrivere un libro con Giulia De Lellis, ho pensato che il destino mi stesse mandando un messaggio, e che quel messaggio fosse chiaro: cambia lavoro, datti all’ippica, fai altro - si legge sul profilo della scrittrice - Poi, però, il libro con Giulia l’ho scritto, e uscirà a settembre".

"L’annuncio è stato dato qualche giorno fa su Instagram e da allora ho ricevuto un pacco di messaggi di incredulità, biasimo, stupore, curiosità, frenesia e delusione - prosegue la Pulpo - Il tenore, in alcuni casi, è stato: 'Stella ma ti sei bevuta il cervello?', 'Stella ma come è possibile?', 'Stella perché, perché, perchééééé!' (capisco lo shock, inizialmente l’ho provato anche io, come ben sa la mia psicoterapeuta)".

La Pulpo successivamente spiega che dopo aver conosciuto la De Lellis ha capito che potevano lavorare insieme: "Giulia ha iniziato a parlare come un fiume in piena dalla prima volta che ci siamo viste e mi è parso che, in fondo, il mio know-how in fatto di relazioni, di amore, di tradimenti, potesse esserle umanamente utile. Durante le lunghissime ore di conversazione, che a volte parevano sedute di terapia, ci sono state risate, riflessioni, sigarette e lacrime. Sorprendentemente, ho scoperto che Giulia è simpatica, autoironica, alla mano, schietta, coraggiosa e pure, francamente, tenera. Cercava qualcuno che l’aiutasse a raccontare una storia, e raccontare storie è il mio mestiere".

Scritto da: Francesca Romana Domenici il 30/7/2019.