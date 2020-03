Giulia De Lellis, storia chiusa con Iannone? Ritorna a Pomezia e l'ex Andrea Damante...

Giulia De Lellis è di nuovo single? Pochi giorni fa l’influencer ha rassicurato tutti i fan, eppure quella con Iannone sembrerebbe una storia chiusa. La bella 24enne parrebbe molto lontana da Andrea e dalla Svizzera. Stando a quello che racconta Chi, avrebbe ormai abbandonato la villa di Lugano che divideva con il pilota, sarebbe tornata a vivere a Pomezia, vicino alla sua famiglia. Non solo. Andrea Damante, il suo ex, sono giorni che non si fa più vedere con la nuova fiamma Claudia Coppola. Dicono che la fashion blogger e il dj veronese avrebbero iniziato nuovamente a sentirsi con assiduità…

“Chiusa (temporaneamente?) la storia con Andrea Iannone, Giulia De Lellis è tornata a vivere a Pomezia, ha ripreso a sentire il suo ex (mai dimenticato) Andrea Damante e si prepara alla conduzione di un programma tv leggero e allegro”, spiffera il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Giulia De Lellis non dice una parola dei suoi affari di cuore. Andrea Damante pure rimane in silenzio, ma la telenovela tra i due potrebbe non essersi ancora conclusa e i fan nostalgici, quelli che li hanno sempre sognati insieme, sperano nuovamente.

Giulia ha perdonato Damante? La De Lellis ha persino cancellato dal suo profilo Instagram le foto riguardanti il suo libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”, il volume in cui racconta il dolore per i tradimenti subiti dall’ex tronista durante la loro relazione. Il dettaglio non era passato inosservato e ora tutti parlano di un possibile ritorno di fiamma che sarebbe assolutamente eclatante. Sarà davvero così?

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/3/2020.