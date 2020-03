Giulia De Lellis rompe il silenzio e svela: 'Ho stravolto la mia vita'

Giulia De Lellis rivela: “Ho stravolto la mia vita”. In un lungo post la fashion blogger racconta il perché di determinate scelte. Ha scoperto che una persona vicina a lei soffriva di un brutto male e questo dolore le ha fatto cambiare il suo punto di vista.

Forse è anche per questa ragione che è arrivato l’addio con Andrea Iannone. Forse è sempre per la stessa ragione che Giulia De Lellis si sarebbe legata nuovamente ad Andrea Damante, con cui, almeno stando alle parole di Gabriele Parpiglia, starebbe trascorrendo la quarantena nella sua casa a Pomezia, vicino Roma.

La bella mora 24enne non ufficializza il ritorno di fiamma con il dj veronese 30enne. Parla del suo stato d’animo, quello che le ha fatto scegliere improvvisamente un percorso esistenziale diverso.

“Sfogliando la mia gallery ho trovato questo scatto fatto poco prima di ricevere una strana notizia - scrive Giulia De Lellis - Non dico brutta perché so che si risolverà. Vi racconto una cosa. Prima di questo caos, sono scesa a Roma per stare vicino ad una persona a me molto cara che ha scoperto di avere un male da distruggere il prima possibile. E' giovane, forte, così forte che siamo rimasti tutti spiazzati…sicuramente più forte di me!”.

Poi aggiunge: “Ho sentito dire che non capirai mai determinante cose fino a che non succedono a te o a chi ti sta vicino, niente di più vero! Dopo aver metabolizzato quanto accaduto, ho stravolto la mia vita”.

“Per assurdo grazie a lei ho scelto di non rimandare. Ho preso decisioni che non avrei mai pensato di prendere, ho fatto cose che non avrei mai creduto di fare, e sapete che c’è ? Mi sento bene. Mi sento viva!”, sottolinea ancora.

“E’ tutto troppo breve per accontentarsi”, ammette Giulia. Infine chiosa: “Anche questa situazione involontariamente lo dimostra. Fatelo oggi, fatelo ora.. si ok da casa, ma fatelo comunque adesso! Qualsiasi cosa sia”. Ha tagliato i rami secchi. Giulia De Lellis è andata avanti, forse tornando ancora indietro, legandosi nuovamente all’uomo che ha amato di più e continua ad amare, con cui ritiene non sia ancora finita.

