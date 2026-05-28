Giulia De Lellis terrorizzata dallo svezzamento di Priscilla: 'Ecco come ho deciso di prepare i pasti'

La 30enne sta affrontando la fase dello svezzamento e confessa le sue paure

Niente auto svezzamento per Priscilla, Giulia ha scelto il metodo classico

Giulia De Lellis è una mamma super attenta, l'imprenditrice 30enne, da quando ha avuto la sua Priscilla condivide spesso la sua esperienza sui social. Dopo l'allattamento adesso per lei è iniziata una nuova fase, quella dello svezzamento. La De Lellis ha confessato le sue paure sull'argomento.

Giulia De Lellis spiega come sta affrontando lo svezzamento

Sul suo profilo ha spiegato: ''Ho scelto di fare lo svezzamento tradizionale perché voglio trasmetterle serenità, l'idea di dare a Priscilla cibi solidi, anche con tagli sicuri, mi spaventava moltissimo. Spero di farmi coraggio e iniziare a farle assaggiare quanto prima altri cibi, ma adesso preferisco privilegiare la tranquillità. Ho un macellaio e un pescivendolo di fiducia e riesco ad alternare tutti gli alimenti e i gusti, soprattutto le verdure''.

La 30enne prepara personalmente i pasti della bimba

Ecco gli omogenizzati fatti in casa

La compagna di Tony Effe ha deciso di preparare personalmente gli omogeneizzati della figlia: eccola in cucina mentre cucina con il Bimby e surgela tutto in monoporzioni.