Giulia De Lellis non vuole avere il dito puntato contro. Si difende dalle accuse degli hater e non solo. “Dire che ho tradito è un po’ grave”, sottolinea in un commento sul social, replicando ai maligni. Non ha messo le ‘corna’ ad Andrea Damante con Carlo Gussalli Beretta. Lo precisa. La moretta 24enne pare anche mandare una frecciatina all’ex. “Poi se fa comodo raccontarlo…”, aggiunge. Forse si riferisce alle affermazioni del dj 30enne in tv, chissà…

Giulia vuole che tutto sia limpido: del suo nuovo fidanzato non parla apertamente, ma fa capire che la storia con il rampollo sarebbe iniziata solo dopo la rottura definitiva con l’ex tronista di Uomini e Donne.

La De Lellis sbotta. “Dire che ho tradito mi sembra un po’ grave, cavolo. Poi se fa comodo raccontarlo tanto per ridere ok, ma fino ad un certo punto. Portate pazienza ma la mia testa non arriva al marcio dove arrivano altri”, scrive su Instagram.

L’influencer romana mette i puntini sulle i. Soprattutto dopo le parole di Andrea, che ha detto: “Ho saputo della nuova frequentazione di Giulia come tutti dai social. Avevo un presentimento ma non lo ammettevo a me stesso. Credevo di sbagliarmi anche perché avevamo ripreso a sentirci fino a pochi giorni fa”. E sull’ipotesi che la frequentazione tra Giulia e l'ormai ex suo amico Carlo possa essere iniziata durante il suo fidanzamento con Giulia aveva precisato: “Spero di no. L’idea che la frequentazione tra Giulia e Carlo possa essere iniziata lì dove si sono conosciuti mi fa impazzire. Confido nella loro correttezza”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/10/2020.