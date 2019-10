Giulia De Lellis, influencer sulla cresta dell’onda, stilista, modella, scrittrice ora diventa anche attrice. E’ la protagonista di “Una vita bianco”, la web serie di WittyTv. Gli episodi che la vedranno recitare partiranno il prossimo 22 ottobre: potranno essere visionati solo in Rete, ma l’entusiasmo tra le fan della moretta è già alle stelle, grazie alle prime immagini della web serie svelate proprio da Witty, che ha lanciato il trailer.

“Da martedì 22 ottobre su WittyTv sarà online la nuova web serie ‘Una vita in bianco’ che vede come protagonisti Giulia De Lellis (nella sua prima apparizione da protagonista in una web serie), Luca Turco e Ludovica Bizzaglia”, si legge nell’annuncio postato sull’account social di Witty dalla redazione di Maria De Filippi.

“Una vita in bianco” seguirà la vita di tre coinquilini che affronteranno ogni tipo di problema. La web serie sarà assolutamente ironica e divertente. La curiosità di vedere Giulia De Lellis alla sua prima prova da attrice è molta. Intanto la fashion blogger si gode il successo del suo libro.

A La Stampa che l’ha intervistata, fa sapere che non è vero che lei in passato non abbia mai letto un libro. “Era una battuta, la feci tre anni fa al Grande Fratello Vip e non è vera, certo ora leggo il doppio perché frequento di più le librerie, i proprietari mi consigliano e io leggo. In questo momento sto leggendo Fedeltà di Missiroli, sempre in tema tradimenti. Lo sto apprezzando, è molto tosto”, svela.

Giulia aggiunge anche che scrivere è sempre stata una sua passione fin da bambina: “Tenevo un diario da piccola, ho sempre avuto la passione di scrivere, i miei pensieri le mie sensazioni le mie emozioni. Diventata più grande l’ho sostituito con una cartella sul telefono che si chiama ‘Patetica’ con tantissime mie frasi poi messe nel libro”. E’ stato tutto un equivoco…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/10/2019.