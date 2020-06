Giulia De Lellis sempre più diva: vacanza extra lusso a Capri con Andrea Damante tra shopping e yacht

Giulia De Lellis è sempre più diva. Si regala uno splendido weekend extra lusso a Capri con Andrea Damante. I giorni della vacanza trascorrono velocemente tra shopping sfrenato e gite in yacht, con tanto di balletti scatenati, da postare su Tik Tok, con le amiche.

“Ragazzi, non venite mai a Capri se la vostra fidanzata o moglie è appassionata di shopping. E’ una vacanza buttata. Grande polemica”, sottolinea ironico Andrea Damante nelle sue IG Stories mentre si aggira per le vie di Capri con Giulia De Lellis. La moretta 24enne visita i negozi dell’isola dell’amore e vuole acquistare capi di abbigliamento e accessori: è sempre attenta alle ultime tendenze. L’ex tronista di Uomini e Donne si lamenta, ma le sta accanto: sono felici.

Toccata e fuga per i due, che, in barca con un gruppo di amici, se ne sta a largo a fare il bagno. Giulia ne approfitta per ballare scatenata e pubblicare tutto su Tik Tok, Andrea invece si diletta nel jet surf: ha addiruttra una tavola personalizzata con il suo nome.

Dopo la breve vacanza, si torna a Milano, ma in aereo, probabilmente un volo privato preso da Napoli: Giulia, come dichiarato da lei stessa, è ipocondriaca, avrebbe una gran paura a prendere un volo di linea con la pandemia non ancora definitivamente arginata. E’ probabile che così i Damellis abbiamo completato la tre giorni a Capri extra lusso affittando un aereo tutto per loro.

