Giulia De Lellis, vacanze super lusso col fidanzato: i due vorrebbero un figlio...

Giulia De Lellis vive appassionatamente la sua estate d’amore con Carlo Beretta. Insieme al fidanzato 24enne vacanze rigorosamente super lusso, prima in Liguria, a Portofino, e poi in Costa Azzurra. Solo hotel cinque stelle da sogno per la coppia, e cenette romantiche ed esclusive organizzate dal rampollo apposta per stupire l’influencer 25enne, sempre più travolta dal sentimento per lui.

I giorni trascorrono veloci. Giulia torna a Milano giusto il tempo di sbrigare alcuni impegni lavorativi per poi ripartire con Carlo. Sul social racconta tutto e condivide foto in coppia con Beretta, complici e affini.

Intimità bollente, passione, sentimento: questo il mix vincente che unisce i due. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne stupisce con i suoi look griffati, mostra i luoghi esclusivi che visita, le stanze dorate in cui dorme, i ristoranti gourmet dove viene accolta come una giovanissima principessa. Carlo è un vero principe azzurro. L’affinità è tale che, secondo i ben informati, i due starebbero addirittura già pensando a un figlio…

E’ il settimanale Nuovo a sganciare la bomba. “Secondo gli amici, presto potrebbero decidere di coronare la loro love story con un bebè”, scrive. Giulia non dice nulla a proposito. Zia affettuosissima delle adorabili nipotine, figlie della sorella, Matilde e Penelope, non ha mai nascosto di voler diventare presto mamma e chissà che con Carlo non decida di mettersi subito al lavoro…

