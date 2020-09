Giulia De Lellis protagonista anche a Venezia 77: l'influencer torna al Lido

Giulia De Lellis è protagonista anche a Venezia 77. L’influencer torna al Lido come la più consumata delle dive. Annuncia sul social che è arrivata alla Mostra del Cinema e si fa vedere sul motoscafo in laguna. Poi all’arrivo, posa per i tanti fotografi che l’aspettano.

Ha scelto un look total white. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, tornata single dopo il nuovo crack con Andrea Damante, indossa un minidress bianco tutto volant. Occhiali e scarpe in tono. Ha leggermente schiarito i capelli, nonostante in passato avesse detto che non avrebbe più toccato il suo colore naturale: solo qualche colpo di luce per rinnovarsi un po’.

Sotto i riflettori si sente a suo agio ormai. Giulia, 24 anni, sorride. E’ un periodo in cui non si sente al massimo. Nel dare il benvenuto a settembre martedì scorso ha scritto: “Malinconica, distratta, con gioia (che da qualche parte, in una delle mie incredibili borse ritroverò). Positività e tanti sogni ancora da realizzare, vi auguro un meraviglioso inizio anno… Sì perché per me l’anno vero inizia a Settembre, inizia ora!”. Il suo personalissimo Capodanno prende il via a Venezia 77, super mondana più che mai.

Popolarissima, con ben 4 milioni e 900mila follower, traguardo appena raggiunto, la De Lellis si sente una regina al festival. In un lungo post che dedica alla sua partecipazione, scrive: “Cara Venezia, è bello tornare, e sarà un onore per me raccontare anche questa tua 77esima edizione del Festival Del Cinema".

Poi aggiunge: "Nonostante il momento particolare non ti sei arresa, e, anzi, sono certa che saprai far sentire la tua magia, la tua arte e la tua determinazione anche dietro alle tante mascherine che giustamente anche tu dovrai indossare. Ti prometto che ce la metterò tutta per donarti il mio sorriso più vero e a far brillare i miei occhi. Porterò colore, positività e la voglia di ricominciare insieme.Indosserò solo ’made in Italy’ per sostenere il nostro paese il più possibile. E mi vedrai collaborare con dei ragazzi incredibili per dare a loro, come ho avuto io, la possibilità di dimostrare chi sono, quanto valgono e cosa vogliono, oggi che non è più così semplice… Farò del mio meglio, proverò a stupirti”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/9/2020.