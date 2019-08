Giulia Michelini a settembre tornerà su Canale 5 con la seconda stagione della fiction “Rosy Abate”. L’attrice 34enne stavolta ha provato a coinvolgere nella serie tv il figlio Cosimo, 14 anni, nato quando la mora aveva solo 19 anni dal rapporto con il velista Giorgio Cerasuolo. Gli ha proposto di fare una particina, il ragazzino ha rifiutato categoricamente. Lo svela lei stessa a Grazia.

Giulia Michelini del figlio racconta: “Lui è troppo fico, mi fa ammazzare, lui è il mio faro nella notte. Sul mio lavoro è super critico, ma siccome è molto affettuoso, quando vede che ho qualche esitazione mi sta vicino, mi aiuta a ripetere una parte. Ma credo che di tutta la serie di Rosy abbia visto sì e no dieci minuti, non gli interessa. Questa volta avevo anche provato a coinvolgerlo, a proporgli una particina. Quando mi hanno chiesto di tornare a essere Rosy mi è come scoppiata una bomba dentro, ho passato mesi difficili a decidere”.

Voleva averlo accanto mentre girava la fiction, ma non è andata come prevedeva: “Ho pensato, magari averlo vicino ci aiuta, evitiamo di stare emotivamente lontani tanto a lungo. E in fondo tutta la storia di questa serie è il rapporto tra una mamma e suo figlio, un figlio che lei lascia bambino e ritrova ormai grande. Lui mi ha guardato e mi ha risposto: ‘Mamma, ma sei pazza?’”.

Giulia Michelini però aggiunge: “Devo dire che è stato un sollievo, forse gliel’ho chiesto proprio per sentirmi dire di no, per capire che cosa gli passa per la testa in tempi in cui tutto è immagine da condividere sui social. Ma ormai è autonomo, ha la sua vita, le sue regate, le cose a cui tiene, ha la mia stessa tempra”.

22/8/2019