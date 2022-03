Giulia Pauselli ha reagito negativamente quando ha saputo di essere incinta: 'Uno schiaffo in faccia, ho pianto’

Giulia Pauselli ora sorride per il suo pancino che piano, piano cresce. E’ entrata nel secondo trimestre di gestazione, lei e il compagno Marcello Sacchetta avranno un maschietto. Tutto procede nel migliore dei modi, eppure la danzatrice di Amici ha reagito negativamente quando ha saputo di essere incinta. “E’ stato uno schiaffo in faccia”, confessa a Chi. Ha persino pianto.

La mora 29enne accoglierà il bimbo con il 38enne il prossimo settembre, quando lei e Sacchetta celebreranno i 9 anni d’amore. Quando le si domanda della cicogna, Giulia rivela: “L’universo ha deciso, ma io ad Amici... Vede, questa è un’azienda dove, se ti impegni, cresci. E io negli ultimi due anni sono cresciuta tanto. Dunque, il lavoro che va benissimo, poi l’amore, il fatto che stavamo cercando la casa dei nostri sogni, forse tutte queste cose insieme hanno preparato il mio corpo ad accogliere questa vita. Che per me è arrivata come uno schiaffo in piena faccia”.

La Pauselli appena saputo della gravidanza non ha subito fatto i salti di gioia. “Quando me l’ha detto ho letto il suo disappunto, avrei voluto saltare dalla gioia, avrei aperto le finestre e avrei urlato, invece sono stato fermo”, sottolinea Sacchetta.

Giulia spiega: “Questo succedeva il 30 dicembre, il 31 sono andata a fare le analisi e piangevo. Un infermiere mi ha chiesto se avevo paura e io gli ho risposto: ‘Sono disperata, sono una ballerina’. E lui mi ha detto: ‘Quando vedrai tuo figlio non avrai più paura di niente’. Ho continuato a piangere, ma ho anche pensato che ci sono tanti che vogliono un figlio e non ci riescono: ‘E io sono qui che piango?’”.

La Pauselli ha subito comunicato l’importante novità alla De Filippi: “L'ho detto a Maria, per forza. E poi volevo essere rassicurata e le ho detto: ‘Voglio continuare a ballare, sono una donna indipendente e se non ti dà fastidio…'. E lei è stata felicissima, sabato scorso ho ballato e sono stata super contenta, è un grande insegnamento quello della danza che ti permette di ascoltare il corpo. E in questo momento questo linguaggio mi regala una comunicazione profonda. Nonostante io stia cambiando - e da ballerini noi lavoriamo con il corpo e non è sempre facile guardarci allo specchio - ora mi scopro piena di energia. Nonostante l’insicurezza, il corpo che cambia, è proprio bello ballare adesso. Così, finché riesco, ballo”. E danzando scaccia via l’ansia: adesso è impaziente di conoscere suo figlio.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/3/2022.