Giulia Pauselli lascia 'Amici' dopo 5 anni, svuota il camerino con nostalgia: foto

Giulia Pauselli dice addio ad Amici. Lascia il talent di Maria De Filippi dopo 5 anni, forse il suo però sarà solo un ‘arrivederci’, chissà… In un lungo post la ballerina professionista lo annuncia con grande nostalgia: incinta, al secondo trimestre di gestazione, ora lascia spazio alla maternità. La mora 31enne è in attesa del suo primo figlio, un maschietto, per la gioia del papà, Marcello Sacchetta: il bimbo nascerà a settembre.

Ha svuotato il suo camerino, Giulia è malinconica, ma piena d’entusiasmo per la nova avventura da mamma. “Oggi ho sgomberato il mio camerino da 5 meravigliosi anni… Non più body, scalda muscoli, punte, tacchi e costumi di scena… Non più tappetini e attrezzi per allenarmi in quella che ho sempre definito la ‘mia tana’. Il mio rifugio al lavoro, quel luogo in cui tutto il mio universo ruotava fino a 6 mesi fa. Sono felice e nostalgica allo stesso tempo, ho dedicato questi anni al mio lavoro e alla realizzazione di esso sempre più convinta di aver trovato il mio posto ‘nel mondo’”, scrive la danzatrice.

“Adesso per un po’ il mio universo girerà su tutt’altro satellite senza dimenticare però che una parte di me sarà sempre qui e riconoscente per questi anni fatti di sacrifici e tanto amore per questo programma - prosegue Giulia - Non smetterò mai di essere grata per avermi fatto vivere la gravidanza da donna e ballerina senza avermi fatto pesare questa condizione, ma anzi sostenendomi nelle scelte man mano che il mio corpo e le esigenze cambiavano”.

Giulia Pauselli poi conclude: “Mi mancherà tutto di questo posto, anche le difficoltà e i giorni più pesanti, sicura che forse un giorno tornerò più forte di prima e che la mia nuova vita da mamma potrà darmi una carica e una risposta diversa a qualsiasi complessità troverò nella vita e sul posto di lavoro”. Il futuro è con il coreografo 38enne con cui ha costruito la sua famiglia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/5/2022.