Giulia Provvedi mostra come le influencer mascherano la cellulite sul social: foto

Giulia Provvedi mostra come le influencer mascherano la cellulite sul social. In foto la bionda 27enne de Le Donatella stavolta fa vedere il suo lato B con la pelle a buccia d’arancia, in un altro scatto, però, il sederino è l’immagine della perfezione. La cantante e modella continua a lanciare messaggi positivi alle fan, per far sì che tutti non abbiano alcun timore ad accettarsi così come sono, evitando di raggiungere una perfezione che non esiste: è solo un ‘fake’.

“Realtà Vs Instagram. Voi cosa preferite? - scrive Giulia per accompagnare le due foto - Io preferisco farci amare per i nostri difetti, che tanto un sedere che sembra perfetto su Instagram non è poi così difficile da ottenere”.

Piovono ‘like’ per la Provvedi. Una follower risponde: “La realtà, bravissimaaaa: finalmente una che dice le cose come stanno”. E ancora: “Sei bella anche con qualche buchetto di cellulite”; “Se una persona ci ama, deve amare anche i nostri difetti. Anche se non credo che ne tu ne tua sorella abbiate dei difetti almeno visivi”.

La positività di Giulia è contagiosa. “L'unica che mostra la realtà dei fatti e non si nasconde dietro a filtri e ritocchi”, le sottolineano altri fan entusiasti del suo post.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/11/2021.