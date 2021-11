Giulia Provvedi de 'Le Donatella’ mostra imperfezioni del corpo: 'I filtri ingannano’

Giulia Provvedi ha voluto pubblicare sul social una foto in cui appare al naturale, senza filtri. Postando un’immagine in intimo, la 27enne, nota grazie al duo musicale ‘Le Donatella’, ha spiegato di vivere “benissimo” anche con le proprie imperfezioni, che siano un po’ di pancetta o le smagliature. Vicino allo scatto ha scritto: “La perfezione non esiste, ma si vive benissimo lo stesso”. “Non fatevi ingannare dai filtri, dalla postura che migliora il difettuccio, amatevi sempre senza aver paura di mostrare il vostro corpo”, ha aggiunto.

Nello stesso post ha poi inserito anche una foto in cui è in una posa diversa che in qualche modo maschera la naturale fisicità. “Vi amiamo donne”, ha concluso.

Giulia è diventata zia lo scorso anno, dopo che la sorella Silvia ha dato alla luce la piccola Nicole. Sembrerebbe essere single, anche se ultimamente è apparsa molto in sintonia con Francesco Sole.

Scritto da: la Redazione il 8/11/2021.