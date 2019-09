La dichiarazione d'amore che Pierluigi Gollini pubblica sul suo profilo Instagram ha tutta l'aria di voler annunciare il ritorno di fiamma con Giulia Provvedi. Il calciatore dedica alla bionda de Le Donatella parole importanti.

Il 24enne condivide uno scatto di coppia e accanto scrive: "A te! la persona la più speciale che mi è sempre stata affianco e mi ha supportato in ogni momento! La mia felicità in ogni tuo sorriso". Parole bellissime che in molti hanno interpretato come l'annuncio di una reunion: "L'amore vince", si legge tra i commenti lasciati dai follower di Pierluigi. Giulia ancora non commenta. Dai suoi social non trapela nulla.

La notizia della rottura era arrivata a metà giugno. La Provvedi e Gollini hanno trascorso l'estate separati. Vacanze da single per i due. Poi è iniziata a girare la voce di un ritorno di fiamma. In un'intervista rilasciata al Corriere, l'ex gieffina vip ha smentito ma ora la dedica del fidanzato sembra confermare i rumors che li vogliono di nuovo insieme.

I sorrisi di Giulia sono fonte di gioia per Pierluigi, lei per lui è una persona speciale. Questo scrive il calciatore e molto probabilmente tra loro è tornato il sereno.

VIDEO







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 4/9/2019.