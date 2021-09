Giulia Salemi bloccata su Instagram da un gieffino: 'Scioccata’

Cristiano Malgioglio ha bloccato Giulia Salemi su Instagram? Questo sostiene l’ex gieffina vip, che nella Casa del reality di Canale5 ha convissuto proprio con l’autore musicale, oggi giudice di ‘Tale e Quale Show’, il talent di Rai1 di cui Pierpaolo Pretelli, fidanzato di Giulia, è concorrente. L’italo-persiana ha raccontato durante il ‘GFVip Party’, programma che conduce con Gaia Zorzi, di essere rimasta scioccata quando ha capito che il 78enne le aveva tolto la possibilità di vedere il suo profilo social.

“Visto che stiamo parlando del GF Vip 5 vi voglio dire una cosa ragazzi. Sapete che Cristiano Malgioglio mi ha bloccata su Instagram? Ma non sta bene! Io sono scioccata! Non capisco davvero il motivo. Però si sta comportando male anche con Pierpaolo visto che lo vota già poco, quindi può soltanto far peggio. Anzi, può solo far meglio. Non ne ho idea, davvero, non so il motivo del blocco”, ha affermato.

Durante la permanenza nell’appartamento di Cinecittà c’erano stati dei litigi tra i due, ma niente di particolarmente velenoso. “Sapete che abbiamo avuto quella mezza discussione, ma sciocchissima. Io l’ho nominato, lui è uscito, mi ha attaccata e l’hanno massacrato. Questo me l’hanno detto dopo, l’hanno attaccato sui social. Per due giorni si è pure tolto da internet. La puntata dopo è tornato e mi ha chiesto scusa dicendomi che non c’erano problemi. Quindi per me era morta lì la cosa. Peace and love. E poi recentemente vado a vedere e mi ha bloccata! Sono davvero senza parole giuro. Il punto è che, già i miei fan l’avevano attaccato sui social, quindi mi sono detta ‘adesso si comporterà bene’. Invece l’opposto, mi ha bloccata. Volevo dare questo aggiornamento ai Prelemi, così sanno questa novità”, ha concluso Giulia.

Scritto da: la Redazione il 28/9/2021.