Giulia Salemi, ospite a “Vieni da me” di Caterina Balivo, racconta la sua vita e i suoi progetti. La modella e influencer italo-persiana, quando si tocca l’argomento Francesco Monte, è commossa. La conduttrice le ricorda quanto fosse innamorata dell’ex tronista in una precedente intervista nel suo salotto televisivo, la 26enne si fa subito seria. Il suo volto è provato: il dolore per l’addio ancora c’è.

E’ commossa, al punto che Caterina Balivo le domanda se è il caso che vada avanti. Non ha molta voglia di parlare di Francesco Monte, la rottura pesa.

"Io penso che ogni esperienza della nostra vita porti ad una crescita - dice Giulia Salemi a proposito del crack con Francesco Monte - Sono una sognatrice, desideravo l’amore, ero single da tanto tempo. In questa relazione ci credevo fortemente, comunque non rinnego niente. Ha fatto parte di noi e ha aggiunto un tassello importante della nostra vita".

"Ti dà fastidio che Francesco si sia fidanzato?", domanda ancora la Balivo a Giulia. ”No, non è una gara, io non sto cercando l’amore. Mi sto dedicando al cento per cento a me stessa”, replica la mora.

Commossa per l’ex fidanzato, ma raggiante quando parla della sua sorellina di un anno. “Il mio papà Mario si è risposato due anni fa con Simona. Ai miei 25 anni mi hanno regalato l’emozione di diventare sorella. Mi ha dato molto gioia, vorrei vederla più spesso, e spupazzarmela. Ho sviluppato un senso di maternità. E’ solare, gioiosa come bimba. Ti strappa un sorriso. La famiglia si è riunita. Ho finalmente trovato una pace, un equilibrio sia con mia madre che con mio padre. E’ bellissimo”, racconta con il volto al colmo della gioia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/10/2019.