Giulia Salemi conosce il figlio di Pierpaolo Pretelli: com'è andata

Giulia Salemi ha incontrato Leonardo, l’influencer 28enne ora conosce da vicino il figlio del suo fidanzato. Pierpaolo Pretelli gli ha finalmente presentato il piccolo di 3 anni avuto nel 2017 dall’ex compagna Ariadna Romero, lo svela in un’intervista radiofonica rilasciata a RTL 102,5 e racconta com’è andata.

Tutto è accaduto nel giorno di Pasqua. Pier ha visto il figlio, stavolta non da solo: ha voluto fortemente che al suo fianco ci fosse la donna di cui è innamorato, la sua attuale fidanzata, Giulia Salemi. E’ la prima volta che presenta una donna con cui ha una relazione a Leo.

“Voglio dare una notizia all’esercito Prelemi, o setta, adesso dicono anche questo. Ieri Giulia e Leonardo si sono conosciuti per la prima volta. Lei è stata con mio figlio. Abbiamo passato delle ore insieme. Come è andata? Benissimo, alla grandissima, sono felicissimo. E’ stato un momento che ha riempito la mia felicità”, confessa Pretelli.

Poi aggiunge: “Per me era talmente una cosa importante che non avrei mai fatto questo passo senza la consapevolezza di ciò che provo per Giulia e di quello che lei prova per me. L’incontro è avvenuto vicino a casa mia all’aperto ed hanno giocato. Lei è attenta, paziente e ama tanto i bambini. C’è stato subito un buon feeling. Mio figlio le ha chiesto di fidanzarsi con lei. Leonardo s’innamora molto facilmente, è un amore”.

Pierpaolo infine conclude: “Mio figlio è la persona più importante e se gli ho fatto conoscere Giulia qualcosa vuol dire. Poi lei è la prima donna che presento a mio figlio dopo la separazione da Ariadna”. Con la Salemi fa davvero sul serio.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/4/2021.