Giulia Salemi in radio da Diletta Leotta: le single più ambite fanno coppia

Giulia Salemi è ospite di Diletta Leotta a Radio 105 di “105 Take Away“, programma di due ore al giorno che la giornalista sportiva conduce con Daniele Battaglia, Alan Caligiuri, il Maestrello Matteo Lotti. C’è anche Jack La Furia. La 26enne e la bionda 27enne fanno coppia e sono acclamatissime. Sono le single più desiderate del momento: i fan impazziscono e arrivano per loro fiori e dediche.

Incontra la ragazza che molti media hanno dato ‘in flirt’ con i suo ex ‘fresco, fresco’, Francesco Monte. In realtà Diletta Leotta e l’ex tronista sono solo amici, così pare. Giulia Salemi in radio si diverte e si mostra in sintonia con quella che doveva essere ‘una rivale’. Fanno coppia da ‘scoppiate’, sono single e bellissime, impossibile che passino inosservate.

Giulia Salemi canta e balla con Diletta Leotta in radio. Si scatena. Nelle IG Stories racconta la sua giornata, poi mostra i tanti fiori arrivati per lei e per la siciliana. Single più desiderate del momento, le sue fanno incetta di doni e di biglietti amorosi.

Giulia e Diletta in coppia mandano in brodo di giuggiole anche i follower. La modella e influencer non può che ringraziare tutti. La radio che l’ha ospitata, la sua compagna di viaggio per un po’, Diletta Leotta, e il resto dei professionisti con cui si è divertita a “105 Take Away”.

VIDEO

E’ stata un’esperienza formidabile. E da single, poi, non si sta così male se si fa baldoria in compagnia.