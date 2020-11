Giulia Salemi, il dolore per la storia con Monte: 'Non facevo altro che piangere'

Giulia Salemi al GF Vip torna a parlare della storia d’amore con Francesco Monte, nata proprio nella Casa nel 2018, durante la sua prima partecipazione alla terza edizione del reality show. Il dolore che ha provato per la relazione finita male è stato tanto. “Non facevo altro che piangere”, confessa agli altri inquilini.

Romantica, era entrata al GF Vip da single con la voglia di innamorarsi. Giulia Salemi a distanza di tempo, spiega: “Il succo è stato che non me la sono goduta mentre ero dentro, anche rivedendomi da fuori. Ma poi la verità è che è stato bellissimo. Ragazzi, amare è bellissimo, anche se si soffre se si sta male… io non amavo da non so quanti anni… cioè la sensazione delle farfalle nello stomaco, il ridere e il piangere. Devi prendere tutti i lati di questa medaglia”.

La bella 27enne è sincera e svela: “Ho avuto la fortuna di conoscere una persona qui dentro, innamorarmi, fidanzarmici fuori… Ma la sfortuna è stata che io mi sono totalmente concentrata solo su quella roba lì. Automaticamente ho perso tutto il resto, prendevo tutto troppo seriamente, non facevo altro che piangere”.

“Piangevo ogni lunedì ed ero condizionata da ciò che dicevano in studio. Di conseguenza l’ho iniziata in modo, poi però è uscita la Giulia in amore, la mia umanità, la sensibilità ma anche la mia debolezza. Ho perso l’opportunità di vivermela in un altro modo”, aggiunge Giulia.

La Salemi però, se tornasse indietro, rifarebbe lo stesso percorso, cederebbe di nuovo davanti a Monte: “Io non mi pento di niente e lo rifarei altre cento volte, perché la relazione mi ha fatto molto crescere, diventare anche più donna. Ho provato delle emozioni fortissime, però da un lato mi è rimasto qualcosina qui. E’ vero che è un gioco sadico, però per me è stato magico”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/11/2020.