Giulia Salemi durissima con Zorzi, la sorella di Tommaso interviene

L’amicizia tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi sembra compromessa definitivamente, soprattutto dopo le ultime parole della 27enne italo-persiana sul coinquilino del ‘Grande Fratello Vip’. La modella ha infatti affermato di pensare che l’influencer abbia “cattiveria umana” dopo i dissidi avuti con lui nelle ultime settimane. Ha fatto sapere: “Ho preso coscienza e non voglio più farmi intossicare dalla cattiveria, perché ormai di questo che parliamo. Parliamo di cattiveria umana, per quanto mi riguarda. Perché questa è proprio cattiveria. Sì, ma parliamo proprio in generale di personalità diverse. Proprio egoismo nell’essere, capito?”.

“Io sono una che si prodiga tanto per gli altri, per quello ci rimango male ancora una volta. Ieri purtroppo non avrei voluto rimanerci male per quello che ha detto e invece è stato così”, ha aggiunto.

Dopo aver sentito queste parole rivolte al fratello, Gaia Zorzi ha deciso di intervenire via social in sua difesa e ha ricordato che prima di fare certe affermazioni sarebbe meglio riflettere bene, soprattutto se si ha condiviso un’amicizia per molto tempo. “Comunque bisogna pesare le parole perché ‘cattiveria umana’ non si può sentire. Soprattutto se siete amici da sei anni”, ha fatto sapere la 22enne.

Scritto da: la Redazione il 8/2/2021.