Giulia Salemi sulla fine dell’amicizia con Zorzi: 'Ci sto ancora male’

Erano molto amici. Poi la convivenza forzata nella casa del ‘Grande Fratello Vip’ li ha allontanati in maniera brusca. Oggi tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi non ci sono rapporti. La bella influencer italo-persiana ha però confessato di stare ancora male per quanto accaduto. Le piacerebbe poter chiarire con l’ex amico e tornare ad avere un legame con lui. Spera che un giorno possa accadere. Intervistata da ‘Chi’ ha fatto sapere: “Se dicessi che non mi frega nulla di averlo perso sarei falsa, ci sono stata male e ci sto male tuttora, ma ho imparato a non pensarci e ho messo in stand by la cosa perché penso che, prima o poi, affronteremo il discorso lontano dai riflettori”.

Intanto nelle prossime settimane dovrebbe partire un programma tv condotto proprio da Giulia. Tra gli ospiti, a sorpresa, dovrebbe esserci anche Gaia Zorzi, la sorella di Tommaso che durante la loro permanenza a Cinecittà si era scagliata via social proprio contro Giulia, in difesa del fratello. “Mi aspetto una chiacchiera sincera e complice”, ha spiegato la Salemi.

Infine la mora ha tessuto le lodi del fidanzato Pierpaolo Pretelli, conosciuto proprio nella casa più spiata d’Italia. La loro storia d’amore prosegue a gonfie vele nonostante la famiglia di lui non sembra essere esattamente entusiasta della scelta di Pier (che ha già un figlio, Leonardo, nato dalla relazione con l’ex Ariadna Romero). Per Giulia l’ex velino 31enne è il “partner e padre ideale”. Che abbia voglia di mettere su famiglia con lui?

Scritto da: la Redazione il 31/3/2021.