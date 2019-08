La storia con Francesco Monte è finita ormai da oltre due mesi, ma Giulia Salemi ha voglia di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. L’ex gieffina ha spiegato che l’ex tronista non ha mai creduto davvero al loro amore, nonostante lei invece ci abbia messo tutta sé stessa.

In una nuova intervista rilasciata al settimanale ‘F’ ha spiegato: “Quando è stata l’ultima volta che ho pianto? Dopo la fine della mia relazione con Francesco Monte mi è capitato spesso”. “Che cosa mi ha ferito di più nei sentimenti? In amore ho messo tutta me stessa. Ma il mio uomo non ci credeva come me”, ha poi aggiunto.

E se Monte ha già una nuova compagna, la modella Isabella De Candia, con cui si è già mostrato sul social, la bella 26enne italo-persiana è ancora alla ricerca dell’uomo giusto per lei. “Il mio partner deve farmi sentire la migliore perché sono insicura. Ma un amore così non l’ho ancora trovato”, ha fatto sapere.

Scritto da: la Redazione il 15/8/2019.