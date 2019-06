Giulia Salemi e Francesco Monte sono entrambi ospiti al Pitti. A Fortezza da Basso a Firenze vanno, ma non in coppia stavolta, come invece era accaduto lo scorso gennaio. Dopo l’addio annunciato sul social, i due sono ‘separati in casa’ all’evento moda, ospiti di due diversi stand.

Non c’è l’incontro.scontro. I fan dei Fralemi, quelli che sperano ancora in una riappacificazione, rimangono a bocca asciutta. Giulia Salemi e Francesco Monte rimangono a distanza, attorniati dai loro fan. Al Pitti sono protagonisti della loro prima uscita pubblica e mondana, ma da single, anche se l’ex tronista sembra si sia già consolato con la modella spagnola Maria Jose, conosciuta a Ibiza dove è stato nel weekend per il matrimonio di un amico. Lui però bolla l'indiscrezione come 'caz*zata'.

Giulia Salemi al Pitti è meravigliosa per Gaelle: indossa un abito a quadrettini con inserti rosa. Sorride e si lascia fotografare. Rassicura i follower e non si dà per vinta. A pochi metri di distanza, allo stand 2Star, c’è Francesco Monte, che si fa selfie e foto con le ammiratrici. Circondato da donne, firma autografi e si gode la celebrità, poi va via senza rivolgere la parola a nessuno.

La separazione li porta lontani dopo il GF Vip e qualche mese insieme. Il pugliese è ritenuto responsabile sui social della rottura con la 26enne. Le malignità nei suoi confronti ancora si sprecano. In un post lui replica duramente.

“Odio, follia, mancanza di rispetto, di tatto, insensibilità, invadenza, cattiveria, minaccia di morte, castelli di bugie e di film inventati proprio da voi stessi - scrive - Questo arriva e si legge tutti i giorni, ma un pochino non vi vergognate quando siete da soli con voi stessi? Con la vostra coscienza? Sui social create delle storie tutte vostre, che non combaciano con la vita reale ma combaciano con quello che vi immaginate voi o vorreste immaginare, proprio come un film. Peccato che noi non siamo degli attori, ma siamo persone reali proprio come voi con gli stessi identici problemi. Siamo persone reali proprio come voi, la differenza è che noi siamo più esposti, ma di certo non vi riguardano motivazioni o altro della nostra vita privata. Fatevi bastare quello che abbiamo comunicato con piacere o non, e accettatelo!”, sottolinea. E chiude: “Per quanto riguarda il lavoro beh… penso che 9 anni siano la risposta…per fortuna non devo dire grazie a nessuno”.