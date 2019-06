Giulia Salemi soffre di insonnia. L’addio con Francesco Monte pesa ancora moltissimo. L’italo-persiana le ha provate tutte perché la storia d’amore funzionasse. Invece il suo castello è crollato in pochissimo tempo. Ora la 26enne, dato che non riesce a dormire, al mattino presto va in palestra: lo racconta nelle sue IG Stories. Era 5 anni che non pensava a essere al top per la prova costume, ma non è mai troppo tardi, anzi.

“Ormai visto l’insonnia ricorrente, ho deciso di buttarmi in palestra - racconta Giulia Salemi ai suoi fan sul social - Per liberare la mente e lo spirito e soprattutto liberarmi di queste occhiaie. Io oggi vi farò sognare con le mie grandi doti da sportiva che avete potuto apprezzare all’interno della Casa (del GF Vip, ndr) e la mia grande coordinazione. Dai che per una volta sarò pronta alla prova costume! Mai successo negli ultimi 5 anni. Non è giornata amici…”.

VIDEO

I pensieri le affollano la mente. Giulia Salemi è vittima dell’insonnia, così pensa a fiancarsi in palestra, almeno così impiegherà il suo tempo per superare la prova costume a pieni voti.

Intanto Francesco Monte, neo single, vola a Ibiza. Sul suo profilo condivide con i follower uno scatto in cui posa, come un modello, con uno dei costumi creati per Bikini Couture da lui stesso, che ha firmato una capsule collection per il brand.