Giulia Salemi va all'Isola e difende la madre: 'Hanno fatto branco contro di lei, è indecente'

Giulia Salemi va all’Isola e difende a spada tratta la madre. Fariba è finita più volte in nomination, presa di mira dagli altri naufraghi. L’influencer 28enne, chiamata tra gli ospiti insieme ad Asia Argento come ‘guest star’, non ha dubbi: “Hanno fatto branco contro di lei, è indecente”.

Ilary Blasi le domanda cosa pensi della situazione in cui si trova Fariba in Honduras. Giulia dice la sua senza peli sulla lingua e punta il dito contro il resto del cast: “Si è superato il limite della decenza nei confronti di mia madre. Il limite dell'educazione. Quando si supera l'asticella che lede la dignità di mia madre come essere umano non andiamo bene. Mamma sta gestendo bene, con tante difficoltà perché è chiaro, no? E’ una roba che è appena accettabile. Con mia madre si sta palesando la dinamica del branco contro di lei, mi sembra chiaro e deve essere chiaro a tutti. E’ indecente questa situazione”.

La Salemi è un fiume in piena e lucidamente asfalta quelli che secondo lei sono i colpevoli. "Mia madre è un’outsider, io capisco che sono due mondi diversi e non si incontreranno mai, ma il rispetto non dovrebbe mai mancare e ad oggi è mancato totalmente. Si è superato il limite dell’educazione, avete leso la dignità di mia madre che sta soffrendo. E’ una situazione intollerabile e inaccettabile. Da fuori sembra un accanimento, dimostrate che non lo è”, sottolinea ai naufraghi in Palapa.

La mora poi fa i nomi dei ‘cattivi’: “Non mi è piaciuto il gestaccio di Paul che ha portato la sua foto sul sedere, Gilles che le ha fatto il verso del cane e l’imitazione del suo accento straniero da parte di Valentina, non ha fatto ridere nessuno”. Si riferisce a Gascoigne, costretto al ritiro e quindi assente, a Rocca, ormai sempre più controverso, e la Persia.

“Signorina con me non attacca, non ho fatto l’imitazione in quanto iraniana, faccio imitazioni di tutti gli intercalari, non ti azzardare a mettermi in bocca parole che non dico. Metti un po’ di ironia nella tua vita”, ribatte subito la comica. “Era una cosa triste, mi dispiace non faceva ridere né me, né tutta Italia”, replica Giulia.

La fidanzata di Pierpaolo Pretelli si rivolge direttamente alla madre. Commossa e con le lacrime agli occhi sprona Fariba Tehrani, 58 anni, ad andare avanti e a non cedere alle provocazioni: “Sei l'esempio di tutte le donne che non si piegano per convenienza ma lottano per i propri principi. Vedo tutta la tua sofferenza fisica e psicologica che stai subendo e non la vedo solo io, ma tutta l'Italia. Però tu sai che è impegnativo. So che lotti per le tue certezze, ma non permettere a nessuno di mancarti di rispetto”.

“Cerca di ricucire con chi vuole conoscerti, ti stimo e vai avanti a testa alta, stai facendo una cosa immensa per le donne, soprattutto per quelle della tua età. Non permettere a nessuno di mancarti di rispetto con gesti o parole”, aggiunge. Tommaso Zorzi solidarizza: “Posso dire che provo una sincera tenerezza per Fariba? È vero perché lei sta cercando anche di lavorare ai fianchi, sta cercando di fare in modo di entrare nel gruppo ma lei viene sempre fatta fuori”. Giulia Salemi spera che la situazione possa cambiare radicalmente e in meglio per la mamma.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/4/2021.