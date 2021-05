Giulia Salemi lo lascia e Pierpaolo Pretelli affranto va via di casa: ecco cos'è successo

Giulia Salemi lascia Pierpaolo Pretelli e lui affranto va via di casa, nonostante il coprifuoco. L’ex velino ha il cuore che batte a mille, non riesce a crederci, anche se l’annuncio choc dell’influencer sul social lascia poco spazio ai dubbi. Eppure è tutto vero, così sembrerebbe... Invece è uno scherzo, diabolico, di Le Iene, con la complicità della mora.

La relazione tra Pier e Giulia, nata nella Casa del GF Vip, sta andando a gonfie vele, a rompere gli equilibri, però, ci pensano i parenti iraniani dell’influencer. Uno zio telefona a Giulia, vuole sapere come vada il legame con l’ex velino 30enne, lei glielo presenta e l’uomo le chiede di parlare da solo con lui: lo sottopone a una specie di interrogatorio.

Il ‘finto’ zio di Giulia Salemi desidera avere molte informazioni da Pretelli: vuole conoscere i titoli di studio, quanto guadagni, se sia stato sposato. Pierpaolo risponde e gli parla anche del figlio Leo di 4 anni, avuto dall’ex Ariadna Romero.

Terminata la telefonata, Giulia rimprovera il fidanzato per aver dato del ‘tu’ allo zio, al quale avrebbe dovuto invece dare del ‘lei’. Sembra essersi tutto concluso, ma non è così. Con il passare dei giorni arriva la telefonata di un altro zio dell’influencer: la informa che è stata convocata una riunione di famiglia e che è stato deciso che la sua relazione con Pier deve concludersi. Pretelli è basito. “Per me è cambiato tutto da oggi”, tuona, la compagna prova a tranquillizzarlo, ma non è facile.

Trascorsa un’altra settimana, al rientro a casa, la coppia trova gli zii iraniani ad attenderli. Pierpaolo è preoccupato e addirittura atterrito quando scopre che i due vogliono che lui rinunci ai social e si converta e diventi musulmano per rimanere insieme a Giulia.

Quando i due se ne vanno, il ragazzo fa sapere alla Salemi che è pronto ad accettare pur di stare con lei: “Amore sono disposto a tutto, anche a diventare musulmano, purché non ci rompano più”. La Salemi lo abbraccia, il peggio però sta per accadere.

Gli zii di Giulia Salemi hanno acquistato un biglietto per la nipote: vogliono vada in Iran con loro per ‘rinsavire’. Pretelli l’accompagna in aeroporto e arrivato scopre l’amara verità: insieme ai due c’è un cugino di Giulia pronto a sposarla. “Amore ci sono ancora i matrimonio combinati in Iran. Vado un paio di giorni per capire e poi torno”, gli dice la ragazza. Pretelli è scioccato.

Quando torna nell’appartamento milanese di Giulia chiama il fratello che gli svela della storia appena apparsa sul profilo Instagram di Giulia Salemi. Il modello va subito a vedere e così legge: “Annuncio ufficiale: ragazzi mi sono lasciata con Pier. Ho dovuto. Presto seguiranno dettagli”. Non riesce a credere ai suoi occhi. Preso dal panico, fa subito la valigia ed esce di casa: vuole andare via.

Una volta in strada, con il cuore spezzato, viene inseguito da Nicolò De Devitiis e la fidanzata. E’ tutta una burla! Pier manda a quel paese Giulia: “Sono incaz*ato, sei una stron*a!”. Poi però tira un sospiro di sollievo: la sua relazione è salva.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/5/2021.