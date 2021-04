Giulia Salemi rivela che la mamma Fariba è casta da 10 anni: 'Dopo mio padre non ha più visto la zucchina'

Giulia Salemi, ospite della prima puntata de Il Punto Z, la nuova trasmissione di Tommazo Zorzi in onda ogni mercoledì sera alle 20,45 su Mediasetplay, fa una clamorosa rivelazione sulla mamma, Fariba Tehrani: la 58enne è casta da ben 10 anni. “Dopo mio padre non ha più visto la zucchina”, svela.

Giulia parla della madre, ora naufraga dall’Isola dei Famosi in Honduras. Tommy le domanda se sia in cerca dell’amore, la Salemi replica e rivela così della sua castità: “Se è in cerca dell'amore? Io penso che tutti siano in cerca anche se non lo sanno. Mia mamma non ha più trovato l'amore dopo che si è separata da mio papà. Sono 10 anni che non vede la… zucchina”.

Fariba è andata al reality senza neppure parlarne con lei. La donna ha firmato il contratto mentre lei era ancora rinchiusa nella Casa del GF Vip. “Esco e scopro in puntata che mia mamma avrebbe fatto l'Isola. Ecco perché era sparita: le avevo chiesto di restare distante, ma c'ero rimasta male perché non mi aveva mandato neanche un messaggio a Natale al GF. Quando sono uscita c'era poco da fare perché il contratto era già firmato”, racconta l’influencer 28enne.

E aggiunge: “Mi ha spiegato che aveva rispettato la mia volontà di fare due percorsi separati, ma anche che fare l'Isola era il suo sogno. Mi ha fatto anche un discorso molto umano: in questo periodo per il Covid non sta lavorando”.

Giulia Salemi ha deciso di non apparire nello studio di Milano dello show per continuare a rispettare il patto di non ingerenza che aveva fatto con la mamma prima di entrare lei stessa al GF Vip: “Si è dissociata da me, perché vuole dimostrare che una donna della sua età ce la può fare. Ovviamente se fosse in difficoltà e avesse bisogno di me posso rompere il nostro patto e 'soccorrerla"'dallo studio”.

Zorzi nel suo talk le domanda anche come proceda la storia d'amore con Pierpaolo Pretelli, Giulia fa sapere che va tutto alla grande. Davanti le telecamere nessun chiarimento sugli screzi tra i due al Grande Fratello Vip: entrambi concludono sia meglio parlarsi a quattr’occhi lontano dai riflettori.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/4/2021.