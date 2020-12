Giulia Salemi sembra già molto presa dalla nuova storia sentimentale, perché di questo si tratta, che sta vivendo con Pierpaolo Pretelli nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’. L’influencer chiacchierando con Dayane Mello ha fatto anche un paragone con l’ex Francesco Monte, conosciuto proprio a Cinecittà, ma durante la terza edizione del reality. E’ convinta che con il calabrese ci sia un feeling che potrebbe portare a qualcosa di duraturo anche una volta finito il programma, cosa che, col senno di poi, mancava nel rapporto con il pugliese.

VIDEO

Parlando dell’ex velino 30enne ha detto alla modella brasiliana: “Lui quando c’era Elisabetta (Gregoraci, ndr) non stava con me per rispetto”. “No, non è stato un colpo di fulmine. Pier è completamente diverso da Francesco. La mia paura è rimanere appesa quando esco”, ha aggiunto facendo riferimento ovviamente a Monte, con cui ha vissuto una relazione per circa sei mesi dopo la fine del GF Vip 3.

“Con Francesco non c’erano i presupposti per come ci scannavamo qua dentro, la situazione è diversa, lui è totalmente diverso, tutto diverso. Lo vedo come il mio ragazzo per starci insieme anche fuori”, ha quindi concluso.

Scritto da: la Redazione il 31/12/2020.