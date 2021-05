Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, prima vacanza di coppia: ecco dove sono

L’estate di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli inizia in anticipo. L’influencer 28enne e l’ex velino 30enne si sono regalati la prima vacanza di coppia in un favoloso luogo esotico: i Prelemi sono volati nella Repubblica Domenicana e se la spassano a Samanà.

Giulia e Pier condividono i giorni spensierati sotto il sole caldo al mare nei loro profili social: sono raggianti e sempre più complici in spiaggia, mentre si tuffano nell’acqua cristallina e fanno il bagno.

La Salemi mostra le curve sensuali con indosso un bikini striminzito che lascia poco spazio all’immaginazione. Pretelli ha il fisico tutto muscoli, quello che piaceva tanto alle fan nella Casa del GF Vip.

“La nostra prima mini vacanza all’estero”, fa sapere ai follower Giulia Salemi, gli occhi le brillano per la gioia. Appena atterrata, poco dopo, si allena concedendosi un ‘risveglio muscolare’ che le regali un po’ di benessere e le stenda i muscoli affaticati dal viaggio in aereo.

“Non è che siamo all’Isola qua? Non è che c’è tua madre? Oh, oh… ho visto Fariba”, ironizza Pierpaolo, facendo riferimento alla mamma della fidanzata, ormai eliminata dall’Isola dei Famosi, ma ancora in quarantena in Honduras.

La vacanza di coppia enfatizza ancora di più un sentimento che aumenta di giorno in giorno: i due sono molto innamorati, si sentono spiriti affini, legati magicamente tra loro.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/5/2021.