Giulia Salemi pazza di Pretelli: 'E' il primo a farmi sentire donna'

Giulia Salemi è pazza di Pretelli. “Pierpaolo è il primo a farmi sentire donna”, confessa l’influencer 27enne, ospite di Casa Chi. Con il modello 30enne prova emozioni sempre più intense: fuori dal GF Vip il legame è ancora più saldo e sotto le lenzuola i due fanno faville.

La Salemi era un’insicura con il sesso opposto, grazie a Pier ora è serena. “Senza telecamere va benissimo. Molto bene, facevamo un countdown infinito in Casa. Non terminava mai, non sembra quasi reale viversi nella realtà. Ho detto che lui è stato il primo uomo a farmi sentire donna. Il perché? Siamo in fascia protetta, sono le 18.10. In senso metafisico, platonico, mentale ma anche fisico”, sottolinea la mora.

Poi aggiunge sorridente: “Per un’insicura cronica come me avere un uomo come lui che mi fa sentire migliore e unica, mi fa sentire speciale, è importante”.

Al GF Vip non cercava un nuovo compagno, era già accaduto con Francesco Monte in passato e non era andata bene. E’ capitato, per Giulia una vera fortuna. “Ero entrata promettendomi no love story. Paradossalmente la cosa più giusta che posso aver fatto è stato aprire il mio cuore e innamorarmi di Pier. Mai come adesso posso dire di avere al mio fianco un uomo che ha le caratteristiche che ho sempre desiderato”, confessa la Salemi.

E aggiunge: “Ho sempre attirato persone diverse da me. Quello che mi ha fatto sbandare più di tutto è il fatto che io rido tanto con lui. Per una persona come me ipersolare che butta tutto in caciara, modo mio di affrontare la vita, è fondamentale. Mi sveglio col sorriso, tutti mi dicono che ho un’altra luce negli occhi e non è l’illuminante giuro. E' proprio un tassello che mi mancava”.

