La sua estate 2019 forse Giulia Salemi solo pochi mesi fa se la immaginava diversa: sarebbe dovuta essere la prima insieme a Francesco Monte. Invece la storia è finita e la 26enne si ritrova a trascorrerla da donna single ma mai sola. Giulia, infatti, è partita per la Sardegna insieme a Stefano Sala, in vacanza con la fidanzata Dasha, l'ex naufrago dell'"Isola dei Famosi" Marco Ferri, Alex Belli e Delia Duran.

Giulia sul social posta stories e foto dalla Sardegna in cui sembra divertirsi un mondo con i suoi amici. Stefano Sala in particolare le è stato sempre accanto dopo l'addio a Monte. Con lui l'ex gieffina ha instaurato una bella amicizia dentro la Casa del "Grande Fratello Vip" e il legame a quanto pare fuori dal reality si è fatto ancora più forte.

La Salemi, come mostra anche su Instagram, ha un ottimo rapporto pure con Dasha. Le due bellezze more in alcune storie scherzano in piscina. E lo stesso vale per Delia Duran che al "GF Vip" ci è entrata per rispondere alle accuse di una delle concorrenti, Mila Suarez, ex fidanzata del suo Alex Belli.

Le vacanze di Giulia Salemi, a differenza di Francesco Monte, fidanzato con la modella Isabella De Candia, sono da single, ma lei è felice in compagnia dei suoi amici e chissà che molto presto non incontri una persona speciale.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 13/8/2019.