Giulia Stabile e i 200mila euro vinti ad 'Amici’: ecco come li spenderà

La scorsa domenica sera Giulia Stabile ha vinto la ventesima edizione di ‘Amici’. La ballerina si è così portata a casa il montepremi di ben 200mila euro in gettoni d’oro. Si tratta di una cifra ragguardevole, considerando anche la giovane età della ragazza (che ha appena 18 anni). Ora intervistata da ‘Chi’ la romana ha fatto sapere come intende spendere questo denaro e sembra avere le idee piuttosto chiare. Vuole impiegarlo per continuare i suoi studi e togliersi qualche soddisfazione aiutando la sua famiglia.

“Cosa farò con i soldi che ho appena vinto? Prima di tutto non voglio assolutamente fare stupidaggini. Voglio usarli per continuare a studiare. Sono ancora giovane ed ho una strada lunga, lunghissima davanti. Quello che è certo è che comprerò appena posso la lavastoviglie a mia mamma. Perché lei sta sempre a lavare i piatti per tutta la famiglia e voglio farle questo regalo”, ha fatto sapere la giovane al magazine diretto da Signorini.

VIDEO

Poi parlando della possibilità di concedersi anche una vacanza rilassante, magari in un luogo esotico, con il fidanzato Sangiovanni (vero nome: Giovanni Pietro Damian), altro finalista del talent della De Filippi, ha aggiunto: “Una vacanza pagata con il montepremi? Non lo so, deciderà lui, abbiamo tanto lavoro da fare. Dico lui perché è appena uscito il suo EP e girerà tutta l’Italia per promuoverlo. Ma va bene, anzi benissimo così”.

Scritto da: la Redazione il 19/5/2021.