Giulia Stabile e Sangiovanni, il loro amore al massimo anche dopo la finale di Amici 20: 'Contento abbia vinto lei'

Giulia Stabile e Sangiovanni sono unitissimi. Il loro amore va al massimo anche dopo la finale di Amici 20. La ballerina ha sconfitto a sorpresa il cantante, suo fidanzato, trionfando al talent di Maria De Filippi. E’ la prima danzatrice donna ad aver alzato la coppa.

“La vittoria finale non è solo mia, se lui non mi fosse stato accanto non sarei riuscita ad arrivare in fondo”, racconta la romana al Corriere della Sera. “Sono a posto così, se avessi vinto non avrei capito tante cose che invece adesso ho capito, e sono contentissimo per Giulia, perché penso abbia un forte messaggio da mandare per chi si sente diverso e sbagliato: non bisogna arrendersi mai”, sottolinea il giovane artista nato a Vicenza. Entrambi 18enni si sono innamorati ad Amici e ora vogliono continuare insieme.

“Sangio è unico, speciale e diverso nei sensi più belli che ci possono essere. Un difetto? Non ce l’ha”, sottolinea la danzatrice parlando di lui. Per il ragazzo Giulia è “una bambina, una persona dolcissima, che si prende cura degli altri con piacere, è sempre positiva e solare, una dote rarissima al giorno d’oggi perché pochi sanno portare solarità nel cuore delle persone”.

Quando si domanda ai due cosa li abbia uniti, è Sangiovanni a rispondere. “Qualche strano evento del cielo. Io ho sempre mantenuto il mio sentirmi non adatto, senza perderlo. Giulia si è sentita come me, ma tante volte non è riuscita a rimanere se stessa, è caduta nella trappola dell’amalgamarsi alla massa. In lei ho trovato una persona che potevo essere io se non avessi lottato. E mi sono sentito in dovere di aiutarla, per farle mantenere la sua unicità”, spiega.

