Giulia Stabile e Sangiovanni di Amici: 'Non abbiamo ancora fatto l'amore’. Ecco perché

Giulia Stabile e Sangiovanni di Amici parlano del loro rapporto a Vanity Fair, che regala alla ballerina che ha trionfato al talent di Maria De Filippi e al cantante di “Malibù’ secondo classificato la cover del settimanale. La 19enne romana e il 18enne nato a Vicenza rivelano: “Non abbiamo ancora fatto l’amore”. E svelano il perché.

Sono felici euforici e innamorati. Si sono conosciuti nella ‘casetta’ di Amici e non si sono più lasciati. Quando gli si domanda del loro primo bacio, Giulia racconta: “Un giorno che lo sapevo preso dalle preoccupazioni, in camera a riposare, mi sono sdraiata accanto a lui e ci siamo guardati, avvicinati sempre di più, ho sentito in pancia un solletico, e mentre le labbra si toccavano piano piano mi sono come sollevata da terra”. “Dai, non era proprio un bacio, era quasi a stampo, come tra due bambini”, le fa eco scherzoso Sangiovanni, all’anagrafe Damian Giovanni Pietro.

Immancabile arriva la domanda sulla loro prima volta. Sangiovanni però rivela che non hanno ancora fatto l’amore. “Essere una cosa sola, in tutti i sensi. Lo immagino, ma non è ancora successo. Paura, credo. Di provare dolore, rimanerci male. Forse basterebbe solo chiudere gli occhi”, confida al giornale.

La danzatrice, che nella prossima stagione di Amici entrerà nella squadra dei ballerini professionisti, a proposito spiega: “Si può fare anche senza toccarsi, standosi vicino, parlandosi. Fare l’amore è il giusto pane per il sentimento che si prova, è il carbone nella fornace, che alimenta il fuoco. Molto più fondante la prima discussione, lo trovo un passaggio più costruttivo, il resto verrà. Altra storia è il sesso: godere semplice, superficiale, disimpegnato com’è il divertimento. Io sono più per fare l’amore. Il sesso, ahimè, non riesco”.

Il momento dell’intimità arriverà. Il loro cuore batte forte. Sull’amore Giulia svela: “Mai provato fino a lui: un po’ come stare sulle giostre, i seggiolini volanti. Che ti manca quasi l’aria, non hai niente sotto ai piedi e un po’ hai paura, un po’ ti lasci andare”. Il giovanissimo cantautore ammette: “Giulia che un giorno ha iniziato a volermi bene prima che a desiderarmi. Io che la guardo e penso: riempie tutti gli spazi vuoti che avevo”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/6/2021.