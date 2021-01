Giulio Berruti: 'Ecco perché non vado all'Isola dei Famosi'

Giulio Berruti fa chiarezza. Da alcuni giorni la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, che dovrebbe prendere il via il prossimo marzo, era stata data quasi per certa. L’attore interviene sul social e dice la sua: “Ecco perché non vado”. Al reality non ci sarà.

L’affasciante fidanzato di Maria Elena Boschi prima di tutto precisa di non essere mai stato contattato per essere un concorrente dell’Isola dei Famosi. Il ruolo che gli era stato offerto non era quello di naufrago in Honduras. “Ci tengo a precisare che mi è stato chiesto di valutare la partecipazione all'isola dei famosi in qualità di co-conduttore inviato, e non come concorrente”, sottolinea sul suo profilo social.

Il bel 36enne, nonostante si sia sentito molto gratificato dalla proposta, ha però detto di no. Niente Isola dei Famosi. “Sarebbe per me una bellissima esperienza, tuttavia temo non compatibile con gli impegni lavorativi negli USA”, spiega ancora. Dice comunque grazie: “Perciò ringrazio Mediaset, Banjai, la produzione esecutiva del programma, sperando in un'altra occasione”.

Berruti poi, con una grande punta di ironia, regala una piccola stilettata alla stampa che ha parlato di lui nel cast e ha addirittura ipotizzato che durante l’Isola avrebbe chiesto alla Boschi di sposarlo: “Ottimi sceneggiatori questi giornalisti. Prestiamoli al cinema…”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/1/2021.