Giulio Berruti si vaccina a 36 anni, ma è un esempio da seguire: ecco perché

Giulio Berruti ha ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid. L’attore 36enne è infatti laureato in odontoiatria e lavora anche in uno studio dentistico. Per questo le critiche ricevute sui social (da chi lo accusa di aver saltato la fila) sono ingiuste: è importante che chi svolge una professione sanitaria metta a riparo sé stesso e i suoi pazienti dal contagio. Pubblicando una foto scattata proprio nel momento in cui gli viene inoculato il siero, Berruti ha scritto su Instagram: “Prima dose fatta, vaccinatevi senza paura”.

Il bel romano, che è legato sentimentalmente a Maria Elena Boschi, ha inoltre accettato il siero prodotto da AstraZeneca. In un momento in cui alcuni rifiutano la vaccinazione con l’antidoto dell’azienda anglo-svedese è importante mostrare quanto sia invece sicuro ed efficace. Il suo è insomma un esempio da seguire e apprezzare. Statisticamente la probabilità di incorrere in effetti avversi dopo aver ricevuto il vaccino è decisamente trascurabile, mentre l’adesione alla campagna vaccinale è l’unico modo che abbiamo per uscire dall’emergenza e per proteggerci dal virus che continua a fare moltissime vittime soprattutto tra la popolazione più anziana.

Scritto da: la Redazione il 12/4/2021.