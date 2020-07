Giulio Berruti ufficializza in tv il fidanzamento con Maria Elena Boschi. “Sono innamorato”, confessa ad Anna Falchi. Ospite in collegamento video con “C’è tempo per…”, il nuovo programma di Rai Uno che vede al timone l’attrice e Beppe Convertini, il bel 35enne non si nasconde più e rompe il suo abituale riserbo sulle questioni private che riguardano gli affari di cuore.

Si parla di passione come motore della sua vita. La Falchi gli domanda: “Tu stai vivendo tutto questo ora?”. Giulio Berruti inizialmente prova a eludere il quesito, poi decide di essere sincero. Prima però fa una premessa: “Sono una persona molto riservata, penso che la vita privata di una persona vada preservata e custodita gelosamente”.

Poi continua: “Io evito di parlare di cose che non riguardano direttamente me in questo caso, ma sì, sono innamorato, ma non dico nulla di più”. L’attore poi si lascia addirittura andare e con il sorriso sul volto aggiunge: "Siamo una bella coppia. Ne riparleremo sicuramente ma è inutile negarlo, ci sono le foto". Fa riferimento alle varie paparazzate di Chi che l’hanno sorpreso in atteggiamenti intimi con la Boschi, che ha conosciuto un anno fa grazie ad amici comuni.

Berruti fino alla scorsa primavera è stato fidanzato con Francesca Kirchmair. Il legame è durato circa tre anni. Poi si è spezzato, forse proprio a causa della politica 39enne.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/7/2020.