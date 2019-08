Le registrazioni di "Uomini e Donne" sono iniziate giovedì 29 agosto e, dopo Giulia Quattrociocche e Sara Tozzi, la redazione del programma ha finalmente annunciando anche i nomi dei due tronisti che siederanno sul Trono Classico: Giulio Raselli e Alessandro Zarino.

Giulio Raselli è un volto noto sia al pubblico di "Uomini e Donne", durante la scorsa stagione ha corteggiato Giulia Cavaglia, che a quello di "Temptation Island", ha rivesto il ruolo di tentatore durante l'ultima edizione. Il 29enne di Valenza, ex giocatore di basket e designer di gioielli, cerca il grande amore e dopo la delusione del rifiuto incassato lo scorso maggio nel programma di Maria De Filippi (la Cavaglia gli ha preferito Manuel Galiano), ha deciso di salire lui stesso sul Trono. Giulia su Instagram ha fatto sapere di essere felice per lui.

Anche Alessandro Zarino ha rivestito il ruolo di tentatore a "Temptation Island 2019". Per lui Jessica Battistello ha fatto naufragare la relazione, già in crisi, con Andrea Filomena, ma tra loro il flirt è durato poco. Alessandro ha 28 anni, è nato e cresciuto a Napoli e per un periodo di tempo ha vissuto a Sidney, in Australia. Modello e insegnante di crossfit, dopo una storia d'amore importante con Kristina, una ragazza che non fa parte del mondo dello spettacolo, spera ora di trovare la donna dei suoi sogni in tv.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 30/8/2019.