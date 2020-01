Giulio Raselli sceglie Giulia D'Urso a Uomini e Donne: Giovanna Abate non la prende bene

Giulio Raselli sceglie Giulia D’Urso a Uomini e Donne. Giovanna Abate, l’altra corteggiatrice rimasta in bilico fino alla fine, non la prende bene. Prima il tronista vuole parlare con lei in studio, ma non serve. La ragazza lo accusa e poi se ne va: esce dallo studio.

Per Giovanna Giulio ha parole sincere: cerca di spiegarle la situazione, ma non serve poi a molto. “Il nostro percorso è partito sin da subito alla grande, ho trovato in te una persona con la quale dire tutto, mi sono sempre esposto, ti ho sempre detto quello che pensavo, pur consapevole del fatto che saremmo andati allo scontro”, le sottolinea.

“Ti trovo bellissima, il livello estetico è stato un colpo per me sin da subito, sono stato sempre bene e non mi sembra il caso di tirare fuori le cose brutte che ci sono state. Non credo ci sia bisogno di dire tante cose, ma una cosa te la voglio dire con tutto il cuore: non vorrei tu arrivassi qua non consapevole del fatto che non ti abbia conosciuto in toto. Sei una persona speciale, mi hai dato tanto, e anche io con te, ci siamo conosciuti al 100%. Arrivi però a un punto del percorso in cui si fa fatica, si arriva a casa e si pensa a un’altra persona, quelle emozioni che sono uniche le provo con un’altra persona”, precisa poi Giulio.

La Abate capisce che non è lei la sua scelta e controbatte: “Quando io sono venuta oggi era qualche giorno che avevo dei pensieri, ho sempre visto che il tuo interesse per lei era vero, ed era quello che mi ha permesso di non aprirmi con te. Ben vengano i miei macigni, non sarei dovuta tornare indietro e mi sarei dovuta affidare al mio sesto senso che mi avrebbe risparmiato questo, io non so se i tuoi sentimenti sono stati veri, ma i miei sì. Mi hai preso in giro”.

Il 30enne si giustifica ancora, alza la voce e dice: “Ma se il mio cuore porta da un’altra parte è una colpa?”. Giovanna replica: “Avrei voluto usare più parole per screditarti, ma tu riesci a screditarti da solo”. E se ne va infuriata.

Davanti a Giulia D’Urso, però, ritorna il sereno. La salentina 24enne non sa cosa è accaduto prima. Ascolta con attenzione le parole del tronista. “Nelle ultime settimane arrivavo a casa, negli studi, in albergo e a lavoro e non ce la facevo più a stare senza di te. L’unica cosa che posso dirti adesso è ti prego dimmi di si perché io ti amo”, dice Giulio Raselli.

Giulia sorride e gli regala il suo sì. Baci, abbracci e tanta commozione a Uomini e Donne. Tina Cipollari, che ha sempre appoggiato questa scelta, si commuove: “E’ stata una delle scelte più belle, anche se molto sofferta. Io mi ero accorta già da tempo che ti fossi innamorato di lei, e la scelta di oggi è la conferma di quello che pensavo. Auguro a questa coppia tanta felicità”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/1/2020.